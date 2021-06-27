Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için havalandı

Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için havalandı Sivas'ta pnömoni hastalığı teşhisi konulan 1 buçuk aylık bebek için ambulans helikopter havalandı Sivas'ta pnömoni hastalığı teşhisi konulan 1 buçuk aylık bebek için ambulans helikopter havalandı.