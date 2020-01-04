Ambulans duvara çarptı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Ambulans duvara çarptı: 1 yaralı - Haber

Ambulans duvara çarptı: 1 yaralı

ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulansın duvara çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.

04.01.2020 22:07 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:07
Ambulans duvara çarptı: 1 yaralı

'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulansın duvara çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı. 

Kaza, saat 20.30 sıralarında Devrek- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Devrek yönünden gelen Y.Y. yönetimindeki 34 JS 1817 plakalı özel hastaneye ait ambulans, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, ambulanstaki sağlık görevlisi Z.A. yaralandı. verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Z.A.'yı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler