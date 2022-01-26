Ambulans çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler
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Ambulans çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ambulans çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans seyir halindeyken çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans seyir halindeyken çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ahır Dağı Yedikuyular mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden ambulans, 64 yaşındaki hipertansiyon hastası kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bertiz bölgesinden dönüşe geçti.

Ambulans, Yedikuyular bölgesinde seyir halindeyken bir anda aracın yan tarafında kar kütlelerinden oluşan çığ düştü. Ambulans ve içindekiler düşen çığdan metrelerce aralıklarla kurtuldu.

Yardım isteği üzerine bölgeye gelen ekipler, karla kaplı yolu temizledikten sonra ambulans yoluna devam etti.

Yaşanan çığ felaketi sonrası o anlar ise sağlık çalışanının cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan hastanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Ambulans çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ambulans çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Ambulans, Ahır, 3. Sayfa, Haber

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