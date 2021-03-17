Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı
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Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı

17.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Atabakan köyünde rahatsızlanan Mustafa Kılıç'a (80) müdahale için yola çıkan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, çamura saplandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Atabakan köyünde rahatsızlanan Mustafa Kılıç'a (80) müdahale için yola çıkan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, çamura saplandı. Sağlık görevlileri, yürüyerek ulaştıkları köydeki Kılıç'ı sedyeyle 4 kilometre taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. 

Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Atabakan köyünde, daha önce beyin tümöründen ameliyat olan Mustafa Kılıç rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, köye 4 kilometre mesafede kar sularının erimesi sonucu oluşan çamura saplandı. Ambulansla yola devam edemeyen sağlık ekibi, sedyeyle yürüyerek köye ulaştı. Evde ilk müdahalesini yaptıkları Kılıç'ı hastaneye götürme kararı alan sağlık görevlilerine köylüler de yardımcı oldu. Sağlık ekibi ve köylüler, sedyeye yatırdıkları Kılıç'ı 4 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Çamurdan çıkarılan ambulansla Mustafa Kılıç, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesi'ne kaldırıldı.


Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı
Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı
Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı
Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı
Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı
Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı
Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı
Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı
Son dakika haberi: Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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