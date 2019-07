Amber Heard kimdir, kaç yaşındadır? Hangi filmlerde rol aldı?

Amber Heard ismi bir kez daha Johnny Depp ile arasındaki dava nedeniyle gündeme geldi. Güzel oyuncunun Deep hakkında şiddet gördüğünü söylediği günün ertesinde ortaya çıkan görüntüleri nedeniyle ortalık karıştı. Bu nedenle adı aramaların başında gelen oyuncunun kariyeri, hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Amber Heard kimdir?

AMBER HEARD KİMDİR?

Amber Heard, 22 Nisan 1986 tarihinde Austin, Texas, ABD'de Paige Parsons, David Heard çiftinin kızı olarak doğmuştur. Tam adı Amber Laura Heard'dır. Tek kız kardeşi vardır. Amber Heard, 17 yaşında iken okulu bırakıp kariyeri için New York'a gitti ve modelliğe başladı. Daha sonra Los Angeles'ta oyunculuğa başladı. Amber Heard, 2010 yılı Maxim adın yarışmasında 13.sırayı almıştır.

2008 yılında Never Back Down/ Asla Pes Etme filminde Sean Faris, Cam Gigandet, Djimon Hounsou, başrol oynamış ve film MTV ödülüne layık görülmüştür. 2006 yılında "All the Boys Love Mandy/ Vahşet Partisi" filminde Toronto Uluslararsı Film Festivalinde yer almıştır.

2008 yılında rol aldığı Never Back Down ve Pineapple Express filmleri sonrasında en iyi genç Holywood yıldızı ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu ödülü alması sonrasında The Informers, The Stepfather, Zombieland ve the Joneses gibi önemli filmlerde de oynadı.

2010 yılında 'The Rum Diary' filminin setinde tanışan Johnny Depp ve Amber Heard daha sonra 3 Şubat 2015 tarihinde evlendiler.

2011 yılında "Drive Angry/ İntikam Yolu" filminde Nicolas Cage, William Fichtner, Billy Burke ile başrolde oynadı.

2015 yılında "The Adderall Diaries" filminde James Franco, Christian Slater, Ed Harris, Cynthia Nixon ile beraber oynadı.

2018 yılında "Aquaman" adlı filmde Game of Thrones dizisindeki Khal Drogo rolünden tanıdığımız Jason Momoa ile başrolde oynadı.

Amber Heard, Tasya van Ree ile 2008-2012 yılları arasında bir ilişki yaşamıştı. Birlikte oynadıkları filmden sonra beraber yaşamaya başladığı sinema oyuncusu Johnny Depp ile 3 Şubat 2015 tarihinde evlendi. 2016 yılının Mayıs ayında şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma davası açtı. Bu ayrılık sonrasında Amber Heard, Elon Musk ile kısa bir birliktelik yaşadı. Fakat birkaç sonra bu birlikteliği de bitirdi.

Filmleri ve Dizileri :

2018 – London Fields (Nicola Six) (Sinema Filmi)

2018 – Aquaman (Mera) (Sinema Filmi)

2015 – The Adderall Diaries (Lana Edmond) (Sinema Filmi)

2015 – Striptiz Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2015 – Danimarkalı Kız (Oola) (Sinema Filmi)

2014 – Son Üç Gün (Sinema Filmi)

2013 – Ustura Dönüyor (Mis San Antonio) (Sinema Filmi)

2012 – Syrup (6) (Sinema Filmi)

2012 – Paranoya (Emma Jennings) (Sinema Filmi)

2011 – Drive Angry/ İntikam Yolu (Piper) (Sinema Filmi)

2011 – The Playboy Club (Maureen) (TV Dizisi)

2010 – Tutku Günlükleri/ The Rum Diary (Chenault) (Sinema Filmi)

2010 – The River Why (Eddy) (Sinema Filmi)

2010 – Koğuş (Kristen) (Sinema Filmi)

2010 – And Soon the Darkness (Stephanie) (Sinema Filmi)

2009 – Üvey Baba (Kelly) (Sinema Filmi)

2009 – Örnek Aile (Jenn) (Sinema Filmi)

2009 – Zombieland (406) (Sinema Filmi)

2009 – ExTerminators (Nikki) (Sinema Filmi)

2008 – The Informers (Christie) (Sinema Filmi)

2008 – Pineapple Express (Angie Anderson) (Sinema Filmi)

2008 – Never Back Down/ Asla Pes Etme (Baja Miller) (Sinema Filmi)

2007 – Hidden Palms (Greta Matthews) (TV Dizisi)

2006 – Vahşet Partisi/ All the Boys Love Mandy (Mandy Lane) (Sinema Filmi)

2006 – Rehine (Alma) (Sinema Filmi)

2005 – Tek Başına (Josey Aimes) (Sinema Filmi)

2005 – SideFX (Shay) (Sinema Filmi)

2005 – dropp Dead Sexy (Candy) (Sinema Filmi)

2004 – The Mountain (Riley) (TV Dizisi)