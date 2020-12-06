Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu

Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu

Avcılar'da sahilde deniz anası istilası havadan görüntülendi

İSTANBUL - Avcılar Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu. Deniz anaları havadan da görüntülendi.

Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyaya vurdu. Deniz analarının büyüklüğü şaşırtırken kıyıya vuran deniz analarının büyük kısmının ise belediye ekipleri tarafından temizlendiği de öğrenildi. Deniz analarının yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi. Cinsleri 'Deniz Ciğeri' türünden olduğunu bilinen deniz canlılarının lodos ve akıntı ile geldiği bilgisine de ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE