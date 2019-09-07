07.09.2019 01:05

Ambarlı limanında silah ticareti operasyonu kamerada

Silah ticareti operasyonu kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bulunan bir gemiye silah ticareti operasyonu düzenlendi. Operasyonda, gemi içerisinde bulunan bir konteynerde 1 adet uzun namlulu tabanca gövdesi, bin 200 adet fişek, 30 adet uzun namlulu fişeği ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyon anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ve Gümrük Muhafaza görevlileri 4 Eylül günü Beylikdüzü-Ambarlı Limanında bulunan ABD'den çıkıp Bulgaristan'a gitmekte olan bir denizcilik firmasına ait bir gemiye silah ticareti operasyonu düzenledi. Operasyonda, gemi içerisinde bulunan bir konteynerde 1 adet tabanca, 30 adet tabanca gövdesi, 1 adet uzun namlulu tabanca gövdesi, 53 adet şarjör, 28 adet icra yayı ve mili, 28 adet sürgü, değişik çap ve markalarda bin 200 adet fişek, 30 adet uzun namlulu fişeği ele geçirildi.

Konu genişletilmek ve Türkiye bağlantıları deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bugün yapılan operasyonda ise, Bulgaristan'da alıcı konumunda bulunan S. C. John yardım amacıyla ülkemize gelen M. M. Vladimirov Türkiye'de konteynerlerin takibini üstlenen K.E., Bulgaristan'daki irtibat ve iletişimi sağlayan B.D. gümrük işlerini takip eden C.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. K.E. ve C.Ö. isim şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.C. John, M.M. Vladimirov ve B.D. isimli şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Operasyon anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA