Ambarlı Limanı'nda iskeleye konteyner gemisi çarptı
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Ambarlı Limanı'nda iskeleye konteyner gemisi çarptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan konteyner gemisi, iskeleye çarptı.

İSTANBUL Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan konteyner gemisi, iskeleye çarptı. Gemi ve iskelede ağır hasar oluştu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, cumartesi günü Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan 398,5 metre boyundaki konyetner gemisinin iskeleye çarptığını açıkladı.Yapılan açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da  yanaşma manevrası sırasında  Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" denildi.


Ambarlı Limanı'nda iskeleye konteyner gemisi çarptı
Ambarlı Limanı'nda iskeleye konteyner gemisi çarptı
Ambarlı Limanı'nda iskeleye konteyner gemisi çarptı
Ambarlı Limanı'nda iskeleye konteyner gemisi çarptı
Ambarlı Limanı'nda iskeleye konteyner gemisi çarptı
Ambarlı Limanı'nda iskeleye konteyner gemisi çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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