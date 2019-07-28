Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı
Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı İSTANBUL(İHA)- Beylikdüzü'nde Ambarlı Limanı'nda demirlemiş bir gemi alev aldı.
Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı İSTANBUL(İHA)- Beylikdüzü'nde Ambarlı Limanı'nda demirlemiş bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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