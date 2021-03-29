Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan konteyner gemisi iskeleye çarptı.

Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı

İSTANBUL - Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan konteyner gemisi iskeleye çarptı.

Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde

bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" denildi.

Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı
Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı
Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:18:51. #1.14#
title