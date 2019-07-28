Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda demirli, hurda yüklü gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, limanda demirli hurda yüklü gemide, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Gemide hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA