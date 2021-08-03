Ambarlı Limanı açığında arızalanan tanker kurtarıldı
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Ambarlı Limanı açığında arızalanan tanker kurtarıldı

Ambarlı Limanı açığında arızalanan tanker kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı Limanı açığında makine arızası yapan tankerin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı Limanı açığında makine arızası yapan tankerin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ambarlı Limanı açığında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tanker, kılavuz kaptanımız eşliğinde NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 römorkörlerimiz refakatinde demir yerine emniyetle demirletildi." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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