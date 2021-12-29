Ambarlı'da binan balkonu çöktü; 1 yaralı - Haberler
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Ambarlı'da binan balkonu çöktü; 1 yaralı

Ambarlı'da binan balkonu çöktü; 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da 4 katlı binanın 2'inci kat balkonu çöktü.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da 4 katlı binanın 2'inci kat balkonu çöktü. Olayda bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. 4 katlı binanın 2'inci kat balkonu büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken balkonla birlikte zemine düşen ev sahibi Süleyman Yılmaz hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Yaralı Yılmaz sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balkon çökmesinin yaşandığı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olayı anlatan bir mahalle sakini "Arkada Süleyman abi balkona çıkıyor. Balkonla birlikte aşağı düşüyor. Tüm millet koştu. Ambulans çağırdık. Ambulans hastaneye götürdü. Elinde bir kanama vardı" dedi.

Bir başka mahalle sakini ise, "Süleyman abinin aşağı düştüğünü gördük. Elinde yırtılma vardı. Hemen ambulans çağırdık. Durumu iyi çok şükür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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