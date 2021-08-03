Ambarlı açıklarında makinesi arızalanan 274 metrelik tanker demirletildi

AMBARLI Limanı açıklarında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki tanker, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından demirletildi.

AMBARLI Limanı açıklarında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki tanker, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından demirletildi.

274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tankerin, Ambarlı Limanı açıklarında makinesi arız verdi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Tanker, kılavuz kaptan eşliğinde NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 römorkörleri refakatinde demir yerine demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı