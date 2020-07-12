Ambarlı açıklarında arızalanan tekne kıyıya çekildi Ambarlı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin marinaya çekildiği bildirildi.

Ambarlı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin marinaya çekildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ambarlı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne, kontrol altına alınarak emniyetli bir şekilde West İstanbul Marina'ya çekilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA