Ambargo uygulanan Venezuela'dan küçük Türk şirketine petrol satışı

Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargo nedeniyle müşteri bulmakta zorlanan Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA Türkiye'de kayıtlı ve faaliyet alanı inşaat olarak görünen şirkete yüksek kalitede 4 tanker ham petrol satmış.

Dünyanın en önemli petrol ihracatçılarından biri iken yatırım eksikliği nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşamasının ardından yıl başında devreye giren Amerikan yaptırımları nedeniyle satışları yüzde 20'den fazla düşen Venezuela yeni müşteri arayışına girdi. Euronews.com'da Görüntüle