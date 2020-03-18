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Ekonomi

Ambalajlı süt üreticileri "talep artışına" hazır

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, yoğurt, peynir, ayran gibi ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini piyasaya arz etmeye devam ettiklerini belirtti.

18.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:32
Ambalajlı süt üreticileri

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, yoğurt, peynir, ayran gibi ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini piyasaya arz etmeye devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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