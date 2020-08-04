Ambalajda hedef 10 milyar dolar ihracat İstanbul Sanayi Odası'nın birinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 28 firmanın yer aldığı ambalaj sektöründe hedef 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat yapmak.

İstanbul Sanayi Odası'nın birinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 28 firmanın yer aldığı ambalaj sektöründe hedef 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat yapmak.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün ihracat odaklı büyüme hedefiyle çalışmaya devam ettiğine vurgu yaptı. Sarıbekir, ambalaj sektörünün küresel ekonomik problemlere rağmen 2019'u en az hasarla atlattığını ifade ederek, "2018'de İSO ilk 500'de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren 33 firma yer alırken 2019'da bu rakam 28 oldu. Burada sayısal anlamda bir azalma olmasına rağmen üretimden satışları geçen yıl ile aynı seviyede koruduğumuzu görüyoruz. Bu, sektörümüz adına kritik önem taşıyor. Sektörümüz, belirsizlik ortamının hakim olduğu bir yılda ihracatı odak noktasına alarak üretimden satışlarda hız kesmedi" dedi.

Sarıbekir, "Her geçen yıl daha çok ihracat yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızdan şüphem yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA