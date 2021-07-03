Ambalaj yüklü kamyonet devrildi
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Ambalaj yüklü kamyonet devrildi

Ambalaj yüklü kamyonet devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alaplı'da Ambalaj yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Alaplı'da Ambalaj yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada kamyoneti kurtarma çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Akşam saatlerinde Alaplı-Kocaman mevki üzerinde yaşandı. Düzce'den yüklediği ambalaj malzemelerini Zonguldak'a götüren Faik Y. yönetimindeki 78 AAY 426 plakalı kamyonet, Alaplı- Akçakoca karayolu Kocaman mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kamyonet kayarak refüje çıkarak devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada kamyoneti kurtarma çalışmaları nedeniyle Alaplı- Akçakoca karayolu bir süre trafiğe kapandı.

(Ertuğrul Yüksel/ İHA)

Ambalaj yüklü kamyonet devrildi
Ambalaj yüklü kamyonet devrildi
Ambalaj yüklü kamyonet devrildi
Ambalaj yüklü kamyonet devrildi
Ambalaj yüklü kamyonet devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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