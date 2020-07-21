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Ambalaj tasarımının genç yıldızları belli oldu

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı iş birliği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda 17 proje finale kaldı.

Ambalaj tasarımının genç yıldızları belli oldu
21.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:10

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı iş birliği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda 17 proje finale kaldı.

ASD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 17 farklı üniversiteden başvuru yapan 101 öğrenci projesi iki gün boyunca online yapılan seçici kurul toplantısında değerlendirildi.

Yarışmanın derece listesi 21 Ekim tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın açılış gününde açıklanacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı işbirliği ile ASD tarafından düzenlenen 16'ncı Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020'nin finale kalan projeleri belli oldu.

Türkiye'de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 17 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Go¨rsel I·letı·s¸ı·m Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden 101 öğrenci projesi başvuru yaptı.

Online olarak yapılan, 11 jüri üyesinin yer aldığı seçici kurul toplantısı 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Titizlikle yapılan değerlendirme sonrasında 17 proje finale kalmaya hak kazandı. Yarışmada ilk üç sırayı alan projeler, mansiyon ve sertifika ödülleri 21 Ekim tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın açılış gününde açıklanacak.

- Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etme fırsatı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulunduğu ürün kadar değerli. Tüketici tercihlerinde kritik önem arz ediyor. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, Türkiye'nin önde gelen ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD'nin, bu yarışma ile öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıtma fırsatı sunduğunu, ambalaj tasarımında da yaratıcılığın ve hayal gücünün ön planda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir ambalajın tasarımı içindeki ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamıza farklı üniversitelerden katılım gösteren gençlerimiz hedeflerine odaklanıp hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Yarışmamızda başarıya ulaşan öğrencilerimiz öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs almaya da hak kazanıyorlar. WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar yarışmalarına katılabiliyor ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışıyorlar.

Geçen yıl düzenlediğimiz 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'da dereceye giren projeler de AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. WorldStar Student'ta yarışmaya hak kazanan bir öğrenci projemiz dünya genelinde üçüncü oldu ve bronz ödülü Türkiye'ye getirdi. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısı güçlenecektir."

- İlk üçe girenlere öğrenim bursu

Yarışmada derece alan öğrencilerin sıralaması 21 Ekim'de, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında açıklanacak. Birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye ise 3 bin lira para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise bin 500 lira ile ödüllendirilecek.

Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılın 12 ayı karşılıksız ASD&TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca özel olarak hazırlanacak alanında sergilenecek.

Kaynak: AA

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