HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ambalaj sanayicisinin hedefi 10 milyar dolarlık ihracat

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını kaydederek, "1,8 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 23 milyar dolar satış hacmimiz bulunuyor.

Ambalaj sanayicisinin hedefi 10 milyar dolarlık ihracat
17.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:33

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını kaydederek, "1,8 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 23 milyar dolar satış hacmimiz bulunuyor. 100 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak ihracatta 10 milyar dolara yükselme hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

ASD'den yapılan açıklamaya göre, ambalaj sektörü profesyonelleri Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) düzenlediği Ambalaj Sektörü İçin Pandemi Sonrası Ekonomi ve Psikolojik Dünyamız başlıklı webinarda buluştu. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve 315 kişinin kayıt olduğu etkinliğe ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ile psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş konuşmacı olarak katıldı.

ASD Başkanı Sarıbekir, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını kaydederek, "1,8 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 23 milyar dolar satış hacmimiz bulunuyor. 100 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak ihracatta 10 milyar dolara yükselme hedefimiz var. Ticaret hacmi hedefimiz ise 30 milyar dolar. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kişi başı ambalaj tüketiminin 250-260 dolar civarında olduğunu, bu oranın Avrupa'da 400, ABD'de 500, Japonya'da ise 550 dolar seviyelerinde bulunduğunu kaydeden Sarıbekir, şöyle devam etti:

"Ülkelerin ambalaj tüketimi gelişmişliğin sembolü. Pandemi sürecinde gıdaların güvenliğini sağladık. Tedarik zincirini aksatmadık. Birçok ülkede ambalaj sıkıntısı oldu. Ama Türkiye'de tüketiciler ürüne anında ulaşılabildi. Ambalaj denince akla sadece gıda, hijyen ve temizlik sektörleri gelmemeli. Endüstriyel ve tekstil alanlarında da ciddi oranda ambalaj kullanımı var."

"E-ticarete uyum sağlayanlar ayakta kalacak"

Sarıbekir, küresel salgının özellikle sosyal ve ticari hayatta birçok şeyi değiştirdiğini vurgulayarak, "Hem doğada hem ekonomide değişiklikler oluyor. Bu değişime uyum sağlamamız şart. İhracat yapanlar ve e-ticarete uyum sağlayanlar ayakta kalacak. Ambalaj ve lojistik gelecekte çok daha önemli hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin de ilk çeyrek büyüme rakamlarının geçtiğimiz yıla oranla iyi geldiğini hatırlatarak, "Sanayinin daha öne çıkarıldığı bir ekonomi gerekiyor. Bu bağlamda son dönemde sanayiciye yakın gelen yaklaşımlar var. Çarklar yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Dünya pandemiden önce de dikensiz gül bahçesi değildi. Dünya genelinde korkunç bir borç sorunu var. Bu borçlar ödenebilecek gibi değil. Dijitalleşmeden sonra bazı işler yok olacak." ifadelerini kullandı.

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş ise salgın sonrasında evden çalışma sisteminin gerçek anlamda bir tercih olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz süreç gerçek anlamda bir kriz. Dünya ekonomisi daha önce birdenbire durmadı. Bu süreçleri ülke olarak geride bırakırız. Ancak o kadar kolay olmayacak. Evden çalışmak bir seçenek olacak. Birçok açıdan hem çalışana hem de işverene fayda sağlayacak. Kadın istihdamı artacak. Dernekler arasında eğitim seviyesi açısından, kullandığı teknolojiden dolayı en iyi derneklerden biri ASD diyebilirim. Sizin liderliğiniz etkileşimde olduğunuz diğer sektörleri de etkileyecek. Ambalaj sosyal sorumluluk taşıyor. Halk sağlığına uygun ambalajlar üretmek bambaşka ufuklar açacak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu Ekonomi
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Ekonomi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Ekonomi
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Ajda Pekkan Kemal Sunal Mustafa Ceceli
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Ambalaj sanayicisinin hedefi 10 milyar dolarlık ihracat - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 12:36:41. #1.15#
title