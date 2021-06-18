Ambalaj fabrikası tekrar yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ambalaj fabrikası tekrar yandı

Ambalaj fabrikası tekrar yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de çıkan yangında büyük çapta hasar gören ambalaj fabrikasında yeniden yangın çıktı.

Küçükçekmece'de çıkan yangında büyük çapta hasar gören ambalaj fabrikasında yeniden yangın çıktı.

Küçükçekmece'de dün çıkan yangında alevlere teslim olan ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürülen Halkalı Basın Ekspres Caddesi'ndeki ambalaj fabrikasında saat 11.00 sıralarında ikinci kez yangın çıktı. Dünkü yangında büyük çapta hasarın meydana geldiği fabrikadan dumanların çıktığını gören işçiler hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler fabrikada soğutma çalışması yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Cristiano Gareth Bale Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ambalaj fabrikası tekrar yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:33:38. #1.16#

title