Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Geri Kazanım Katılım Payı ödemekle yükümlü kılınan ambalajlı ürün piyasaya sürenler için 2020 sonrasına ait ambalaj atığı geri dönüşüm hedeflerini sağlama zorunluluğu kaldırıldı.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Geri Kazanım Katılım Payı ödemekle yükümlü kılınan ambalajlı ürün piyasaya sürenler için 2020 sonrasına ait ambalaj atığı geri dönüşüm hedeflerini sağlama zorunluluğu kaldırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 1 Ocak 2020'den itibaren Geri Kazanım Katılım Payı ödemekle yükümlü kılınan ambalajlı ürün piyasaya sürenler için 2020 sonrasına ait ambalaj atığı geri dönüşüm hedeflerini sağlama yükümlülüğü kaldırıldı. Bahse konu hedefler, Sıfır Atık Yönetmeliği'nin genel ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde ülke hedefi olarak düzenlendi.

1 Ocak 2020'den önce piyasaya sürülen ambalajlar için geri dönüşüm hedefi yükümlülüğü ise devam ediyor.

Bu kapsamda, geçen yıl piyasaya sürülen ambalajlara ait geri dönüşüm yükümlülükleri, söz konusu yönetmeliğin 19'uncu maddesinin ilgili fıkrasında verilen oranların (2020 geri dönüşüm hedefleri cam yüzde 60, plastik yüzde 55, metal yüzde 55, kağıt-karton yüzde 60, ahşap yüzde 15) üzerinde yerine getirilerek, 31 Mart 2021'e kadar belgelendirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: AA