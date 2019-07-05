Amazonlardaki tahribat yüzde 88 arttı; Bolsonaro'dan Macron ve Merkel'e davet

Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan ve büyük bir kısmı Brezilya'da bulunan Amazonlarda son bir senede yaşanan tahribat ve ağaç kesimi oranının 2018'e kıyasla yüzde 88 artarak alarm verici boyutlara ulaştığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuyu masaya yatırmış, bu durum Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun tepkisini çekmişti. Euronews.com'da Görüntüle