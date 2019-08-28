Amazonlarda her dakika bir buçuk futbol sahası büyüklüğünde orman yok oluyor

28.08.2019 23:00

Dünyanın akciğerleri olarak tanımlanan Amazon yağmur ormanlarında yangınlar devam ediyor. Yağmur ormanlarında her geçen dakika bir buçuk futbol sahası büyüklüğündeki alan yok oluyor.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmakta olan İtalyan astronot Luca Parmitano twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda yangının boyutlarını gözler önüne serdi. Parmitano paylaşımında insan kaynaklı onlarca yangının binlerce kilometre öteden görülebildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle