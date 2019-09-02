Amazonlar'daki yangın krizi sonrası halkın Brezilya lideri Bolsonaro'ya desteği dibe vurdu

02.09.2019 19:08

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya halkın desteği Amazon ormanlarındaki yangın krizi sonrası geriledi.



Datafolha araştırma ensitütüsünün yaptığı ankete göre, Bolsonaro'nun performansını kötü ya da çok kötü bulanların oranları yüzde 33'ten yüzde 38'e çıktı. Euronews.com'da Görüntüle