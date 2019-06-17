Amazonlar'da yaşanan rahip eksikliğine Vatikan'dan 'evli din adamı' çözümü

Vatikan, Amazon'un ücra bölgelerinde yaşanan rahip sıkıntısı nedeniyle evli kişilerin dini görevlere getirilmesi konusunu gündemine alıyor.

Kilise tarafından pazartesi günü yayınlanan bir belge, Amazonlar'da ekim ayında yapılacak piskopos sinodu için evli erkeklerin rahiplik görevine kabulünün gündeme getirilmesini önerdi. Bölgenin ücra yerlerinde yaşanan rahip eksikliği nedeniyle kiliselerde zaman zaman haftalarca, aylarca ayin düzenlemiyor. Euronews.com'da Görüntüle