Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin ikinci sezonunun İngiltere'de çekileceğini duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin ikinci sezonunun İngiltere'de çekileceğini duyurdu

Amazon, 'Yüzüklerin Efendisi' dizisinin ikinci sezonunun İngiltere'de çekileceğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin ikinci sezonunun Yeni Zelanda yerine İngiltere'de çekileceğini açıkladı.

Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin ikinci sezonunun Yeni Zelanda yerine İngiltere'de çekileceğini açıkladı.

CNN'deki habere göre, Amazon'dan yapılan açıklamada, dizinin ikinci sezonunun çekimlerinin Yeni Zelanda yerine İngiltere'de yapılmasının, stüdyonun üretim alanını genişletme ve İngiltere'deki stüdyo alanına yatırım yapma stratejisiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma Bakanı Stuart Nash, Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinin ikinci sezonunun çekimiyle ilgili kararından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Amazon Stüdyoları'nın kararı hiçbir şekilde film sektörümüzün veya bu sektörde çalışan insanların yeteneklerini yansıtmıyor. Şirket, ticari bir seçim yaptı." ifadesini kullandı.

Nash, Amazon'un dizinin ilk sezon prodüksiyonu için Yeni Zelanda'da 460 milyon dolardan fazla harcadığını kaydetti.

Yüzüklerin Efendisi'nin ilk sezonu 2 Eylül 2022'de Prime Video'da yayınlanacak ve 240 ülkede gösterilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Kibariye Onur Akay Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin ikinci sezonunun İngiltere'de çekileceğini duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:57:09. #1.14#

title