Amazon yerlilerinin beyinleri yüzde 70 daha sağlıklı
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Amazon yerlilerinin beyinleri yüzde 70 daha sağlıklı

Amazon yerlilerinin beyinleri yüzde 70 daha sağlıklı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, Bolivya'daki Amazon ormanlarında Tsimane yerli halkının yaşla birlikte beyin hacimlerindeki azalma Batılı popülasyonlara göre yüzde 70 daha yavaş olduğunu keşfetti.

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, Bolivya'daki Amazon ormanlarında Tsimane yerli halkının yaşla birlikte beyin hacimlerindeki azalma Batılı popülasyonlara göre yüzde 70 daha yavaş olduğunu keşfetti. Hızlı beyin hacmi kaybı, bunamaya sebep olan etkenler arasında yer alıyor.

Güney California Üniversitesi'nde (USC) görevli bilim insanları gerçekleştirdikleri bilimsel araştırmada, Bolivya'daki Amazon ormanlarında yaşayan Tsimane adlı yerli halkın beynini inceledi. Bilim insanlarının elde ettikleri sonuçlara göre, yerli halkın beyin hacminin yüzde 70 daha yavaş küçüldüğünü tespit etti. Yaşları 40 ila 94 arasında değişen 746 Tsimane yerlisinin beyinlerini CT taraması ile inceleyen bilim insanları, elde ettikleri beyin hacimleri sonuçlarını kişilerin yaşlarıyla karşılaştırdı. Bu doğrultuda, 27 Mayıs'ta hakemli dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre; yerlilerin, yüksek lif ve doyma oranı düşük yağlar gibi gıdalarla beslendikleri ayrıca göçe bağlı yaşamlarından dolayı fiziksel aktivitelerinin yüksek olduğu vurgulandı. Tsimane yerlilerinin tükettikleri gıdalar arasında, balık ve taze meyve ile sebze ağırlıkta olduğu açıklandı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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