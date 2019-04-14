Amazon Yeni Müzik Platformunu Duyurdu
– Amazon, gelecek hafta ücretsiz müzik platformunu hizmete açacağını duyurdu.
– Amazon, gelecek hafta ücretsiz müzik platformunu hizmete açacağını duyurdu.
Amazon'dan yapılan açıklamada, platformun ücretsiz olacağı, gelirini reklamlar üzerinden kazanacağı belirtildi ve lisans sahiplerine ödemelerin, reklam gelirleri göz önüne alınmadan, şarkıları dinlendikçe yapılacağı vurgulandı.
Halen ücretsiz olarak yalnızca, müzik platformu Spotify hizmet veriyor. Çinli firma Bytedance de geçen haftalarda, müzik dinleme platformu sektörüne gireceğini duyurmuştu. - İstanbul
Kaynak: DHA