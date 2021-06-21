Amazon'un Prime Day indirim günleri başladı
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Amazon'un Prime Day indirim günleri başladı

Amazon'un Prime Day indirim günleri başladı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Amazon, bu yıl gerçekleştirdiği Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunuyor.

Amazon, bu yıl gerçekleştirdiği Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunuyor.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm Prime Day etkinliklerinden çok daha fazla indirimin sunulduğu etkinlikte, Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayan indirimlerden 48 saat boyunca faydalanabilecek.

Prime Day indirimleri; teknolojiseverlerden moda tutkunlarına, oyunseverlerden evcil hayvan sahiplerine tüm Prime üyelerine yaz döneminde ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerde indirimler sunuyor.

Prime üyesi olmayanlar, daha fazla bilgi almak için "amazon.com.tr/primeday" adresinden üye olabiliyor ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatarak Prime Day indirimlerinin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla eğlencenin en iyileri ve daha fazla ayrıcalığa erişim sağlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Bu yıl Prime Day ile yaza, 2 gün sürecek müthiş indirimler ve Prime üyeliğinin sunduğu en iyi fırsatlarla giriş yapıyoruz. Binlerce popüler markada kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süre için geçerli indirimler ve Prime üyelerini eğlencenin en iyileriyle buluşturan ayrıcalıkları ile Prime Day, Prime üyesi olmak ve Amazon.com.tr'den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için yılın en iyi zamanı." ifadelerini kullandı.

Prime Day 2021, Prime Day tarihindeki en fazla fırsatı Prime üyeleriyle buluşturuyor. Prime üyeleri aynı zamanda, dünyanın önde gelen markalarının ürünlerinin ve tüm kategorilerden indirimlerin sunulduğu "Bitmeden Yakala" ile indirimlere de erişim sağlayabiliyor.

Sınırlı sayıda sunulacak bu kampanyadan ve 48 saat sürecek indirimlerden faydalanmak için "www.amazon.com.tr/primeday" adresi ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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