Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos 2017'de Dünyanın En Zengin İnsanı Oldu

Amazon'un kurucusu ABD'li işadamı Jeff Bezos, Bloomberg'ün 2017 yılı dünyanın en zenginleri listesinde, 150 milyar dolar kazançla birinci sırada yer aldı.

Bezos'un kazancı, son 12 içinde 60 milyar dolardan fazla artış gösterdi.

Böylece Bezos, Microsoft'un kurucularından Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.

Gates, 95 milyar dolar kazançla ikinci sırada yer aldı.

Bloomberg, Gates'in kazancının 1999'da 100 milyar dolar (Enflasyona oranlandığında bugünkü değeriyle 149 milyar dolar) kazanca sahip olduğunu, 1996'dan bu yana Microsoft'taki hisselerinin ve parasının bir bölümünü elden çıkardığını bildiriyor.

Bezos, Forbes dergisine göre Temmuz 2017'de de Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin insanı olmuş ancak Amazon'un hisselerinin değerlerinin düşmesi ardından yeniden ikinci sıraya gerilemişti.

Bugünlerde Amazon'un Almanya, İspanya ve Polonya'daki depolarında çalışan işçiler çalışma şartlarını protesto etmek için grev düzenliyor.

Amazon ise çalışanlarının adil bir şekilde belirlenen maaşlarla çalıştığını öne sürüyor.