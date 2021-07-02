Amazon'un kurucusu Bezos, 20 Temmuz'daki uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski bir kadın pilotu davet etti
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Amazon'un kurucusu Bezos, 20 Temmuz'daki uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski bir kadın pilotu davet etti

Amazon'un kurucusu Bezos, 20 Temmuz'daki uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski bir kadın pilotu davet etti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 20 Temmuz'da gerçekleştireceği uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski pilot Mary Wallace Funk'u da onur konuğu olarak davet ettiği belirtildi.

NEW ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 20 Temmuz'da gerçekleştireceği uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski pilot Mary Wallace Funk'u da onur konuğu olarak davet ettiği belirtildi.

Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'in internet sayfasında yer alan açıklamada, 1960'lı yıllarda kadın olduğu için astronot olması engellenen Funk'ın Bezos tarafından uzay seyahatine davet edildiği belirtildi.

Açıklamada Bezos ile Funk'ın bir videosuna da yer verilirken, Bezos, Instagram hesabından Funk için, "Onun kadar kimse beklemedi. Artık zamanı. Ekibe hoş geldin. 20 Temmuz'da onur konuğu olarak bizimle uçacağın için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Funk'ın 13 kadın astronot adayla 1960'lı yıllarda özel bir şirket programı çerçevesinde eğitim aldığı ancak NASA'nın sadece erkek pilotları seçme politikası nedeniyle hiçbirinin astronot olamadığı bilgisi paylaşıldı.

Bezos ile uzay yolculuğuna çıkmak için 12 Haziran'da satışa sunulan bir kişilik boş koltuk, çevrim içi açık artırmada 28 milyon dolara alıcı bulmuştu.

İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamazken, koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişinin katıldığı kaydedilmişti.

Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak yolculukta Bezos'un kardeşi de dahil 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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