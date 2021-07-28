Amazon'un, kripto para birimi Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul edeceği iddiası

ABD merkezli e-ticaret ve bilişim devi Amazon kripto para birimi Bitcoin'i bu yılın sonundan itibaren ödeme aracı olarak kabul edeceği iddiaları basına yansımıştı. Amazon Sözcüsü yaptığı açıklamada, kripto para kullanımına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Amazon'un kripto para ve blok zincir uzmanı alımı için ilan vermesi, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceği ve hatta Amazon'un 1 yıl içinde kendi kripto parasını çıkaracağı iddialarının ortaya atılmasına yol açmıştı.

AMAZON'DAN YALANLAMA GELDİ

Amazon Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kripto paralara ilgimiz her ne olursa olsun, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğimize, kripto paralar için spesifik planlarımıza yönelik spekülasyonlar doğru değil. Amazon'dan alışveriş yapan müşterilerimiz için kripto para kullanımının neye benzeyebileceğine araştırmaya odaklanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.