Amazon'un İtalya şubesindeki işçilerden, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev
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Amazon'un İtalya şubesindeki işçilerden, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev

22.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:48
Amazon'un İtalya şubesindeki işçilerden, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev

ABD merkezli e-ticaret mağazası Amazon'un İtalya şubesinde çalışan işçiler, daha iyi koşulların sağlanması istemiyle 24 saatliğine iş bıraktı.

ABD merkezli e-ticaret mağazası Amazon'un İtalya şubesinde çalışan işçiler, daha iyi koşulların sağlanması istemiyle 24 saatliğine iş bıraktı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, farklı işçi sendikalarının da destek verdiği greve, Amazon'un İtalya'daki merkezinde çalışanlardan, kargo teslimatlarını gerçekleştiren kurye ve şoförlere kadar pek çok iş kolundan 30 bin ila 40 bin arasında işçi katıldı.

İşçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirdikleri grev nedeniyle müşterilerden, bugün Amazon'dan herhangi bir alışveriş yapmayarak kendilerine dayanışma göstermelerini istedi.

Amazon İtalya Müdürü Mariangela Marseglia, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerinin kendi taleplerini açıklamasına saygı duyduklarını ifade ederek, çalışanlarına bağlı olduklarını ve onları her zaman ilk sıraya koyduklarını belirtti.

Devam eden salgının herkesin hayatını etkilediğini aktaran Marseglia, Amazon'un hizmet sunarken, kendi personelinin sağlığını ve güvenliğini sağlamaya da büyük önem verdiğini kaydetti.

İtalya'da Amazon bünyesindeki işçilerin ilk kez iş bırakımı yaptığı belirtilirken, teslimatlarda grev nedeniyle gecikmelerin yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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