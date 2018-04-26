Amazon'un İlk Çeyrekte Net Kar ve Geliri Arttı

NEW Amerikalı e-ticaret devi Amazon, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 42,8 artışla 51 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, geçen senenin ocak-mart döneminde 35,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın bu senenin ilk çeyreğindeki net karının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artışla 1,63 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Amazon, geçen yılın ilk üç ayında 724 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Geçen senenin ilk üç ayında şirketin hisse başına karının 1,48 dolar olduğu kaydedilen açıklamada, bu yılın aynı döneminde söz konusu miktarın 3,27 dolara ulaştığı bilgisine yer verildi.

Amazon'un bu yılın ilk çeyrek net kar ve gelirinde artış yaşanmasının ardından firmanın New York borsasında işlem gören hisselerinde yükseliş görüldü.

Buna göre, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri bin 627 dolara tırmanarak yüzde 7,2 prim yaptı.

Uzmanlar, Amazon'un hisselerindeki asıl yükselişin yarın gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

Amazon kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, geçen hafta yaptığı açıklamada, "prime" adı verilen ve milyonlarca ürünü tüketicilere en geç iki gün içinde ek ücret almadan ulaştıran hizmetini kullanan kişilerin sayısının 100 milyonu aştığını duyurmuştu.