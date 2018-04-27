Amazon'un Dijital Asistanı Alexa'nın Kendi Hafızası Olacak

– ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un geliştirdiği dijital asistan Alexa'nın "yakın bir zamanda" kendi hafızasına sahip olacağı duyuruldu.

Amazon Uygulamalı Bilim ve Alexa Machine Learning Direktörü Ruhi Sarıkaya, paylaştığı bir blog yazısında, sesli komutlar ve yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen dijital asistan Alexa'nın yakın bir zamanda içeriği olan konuşmalar ve hafıza gibi daha akıllı özelliklere sahip olacağını belirtti.

Alexa'nın hafızasının ilk aşamalarda basit olacağını söyleyen Sarıkaya, örnek olarak bir kullanıcının Alexa'ya eşinin en sevdiği şarabın markasını söyledikten sonra bu marka unutulduğunda Alexa'nın bu bilgiye sahip olacağı ve kullanıcıya hatırlatabileceği vurgulandı.

Sarıkaya'nın açıklamaları Alexa'nın yalnızca dijital bir asistan olmadığını, insanların günlük hayatta Amazon üzerinden alışveriş yapmak için kullandıkları önemli bir araç olması sebebiyle Amazon'un işleyişine katkısı olacağının altını çizdi. - İstanbul