Amazon'un 28 Eylül'de çıkacak oyunu New World oyun çıkmadan indirilebilecek

Amazon'un 28 Eylül'de çıkacak yeni MMORPG oyunu olan New World geçtiğimiz haftalarda 9-12 Eylül tarihlerinde açık betasını gerçekleştirmişti.

Şirket bugün yaptığı açıklama ile 28 Eylül'de çıkacak olan oyunun 27 Eylül günü 18: 00'da indirilmeye başlanabileceğini açıkladı. Yani yaklaşık bir gün önceden oyuncular istekleri dahilinde oyunu erkenden indirebilecekler ve sunuculara giriş açıldığında hazır olacaklar.

New World Nedir?

New World, Amazon Games tarafından 28 Eylül 2021'de piyasaya sürülecek olan, yakında çıkacak devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunudur (MMORPG). Oyunun daha önce Mayıs 2020'de çıkması planlanıyordu ancak şu anki tarihine ertelendi. Oyun, satın al iş modeli kullanacak, yani aylık zorunlu abonelik ücreti olmayacak.

Doğaüstü Aeternum adasında gemi kazası geçiren bir maceracı olarak kendinize yeni bir kader oluşturacağınız, tehlike ve fırsatlarla dolu heyecan verici, açık dünya MMO'sunu keşfedin.

Adanın vahşi doğası ve harabeleri arasında savaşmak, yiyecek aramak ve demir atmak için sonsuz fırsatlar sizi bekliyor. Sınıfsız, gerçek zamanlı bir savaş sisteminde doğaüstü güçleri yönlendirin veya ölümcül silahlar kullanın ve tek başınıza, küçük bir ekiple veya PvE ve PvP savaşları için büyük ordular halinde savaşın – seçimler tamamen size kalmış.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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