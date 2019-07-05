Amazon'u Üçüncü Taraf Ürünlerden de Sorumlu Tutan Emsal Niteliğindeki Mahkeme Kararı

Amazon, dünyanın en popüler e-ticaret platformu olarak varlığını sürdürüyor. Şirket her ne kadar birinci taraf satış işlemleri gerçkeleştiriyor olsa da hala Amazon'un çok ciddi bir bölümü üçüncü taraf satıcıların kontrolünde. 2018 yılında yayımlanan verilere göre Amazon'un birinci taraf satıcılıktan kazandığı para 117 milyar dolarken, üçüncü taraf satıcıların Amazon'a kazandırdığı para 160 milyar dolar seviyesinde.

Amazon'un üçüncü taraf satıcılardan da sorumlu olduğunun resmileşmesine neden olan olayda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Heather Oberdorf isimli bir kişi, köpeğini gezdirmek için Amazon üzerinden bir tasma satın alıyor ve bu tasma koparak Oberdorf'un gözünü kör ediyor. Hukuki yollara başvuran Oberdorf, Amazon ve Amazon bünyesinde satış yapan üçüncü taraf kişiye dava açıyor. Açılan davada üçüncü taraf satıcıya ulaşılamıyor.

Philadelphia'daki bir federal temyiz mahkemesinde açılan bu dava karara bağlanmış durumda. Emsal niteliği taşıyan kararda mahkeme, e-ticaret devi Amazon'un, birinci taraf ürünlerinde olduğu kadar, üçüncü taraf ürünlerden de sorumlu olduğunu çünkü kendi platformunda ürünlerin listelenmesine izin verdiği kararına ulaştı.

Alınan kararla ilgili olarak açıklama yapan Oberdorf'un avukatı, bu kararın Amazon'un hakimiyetine leke sürmeyeceğini bildiklerini ancak alınan karardan dolayı hem kendisinin hem de müvekkilinin memnun olduğunu ifade etti.

Açılan bu dava, Amazon'un aleyhinde açılmış olan ilk dava değil. Elbette son da olmayacak. Ancak alınan bu karar, önümüzdeki dönemlerde Amazon'a karşı kusurlu ürünlerle ilgili olarak daha fazla dava açılmasına neden olabilir. Bu kararın kamuoyunda nasıl bir etki yaratacağı, ilerleyen dönemlerde belli olacak.