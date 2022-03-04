Amazon Türkiye'ye müşteri hizmetlerinde "Yılın En İyisi" ödülü

Amazon.com.tr, bu yıl 16. kez düzenlenen ve dünyanın en iyilerinin belirlendiği Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde Perakendede Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, iş geliştirme ve satış profesyonelleri için dünyanın en büyük ödül etkinliklerinden biri olarak gösterilen Stevie Awards'ta Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde Perakendede Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı kategorisinde altın ödül kazandı.

Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı ödülünü kazanan Amazon.com.tr, bu başarıyla Stevie'de yılın en beğenilenlerinin belirlediği "Müşteri Hizmetlerinde Halkın Seçimi" oylamasına katılma hakkı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, aldıkları ödülle ilgili olarak her gün en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için müşteri odaklılık prensiplerini, yaptıkları her işte bir başlangıç noktası olarak aldıklarını belirterek, "Bunu gerçekleştirmek için hala yolun başında olduğumuza inansak da bu süreçte çalışmalarımızın takdir görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. 16. Stevie Awards'ta müşteri hizmetleri ekibimizin aldığı bu ödül, müşterilerimiz için daha fazla yenilik yapma yolunda bize harika bir motivasyon ve enerji sağlıyor." ifadelerini kullandı.