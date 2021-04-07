Amazon Türkiye "Gıda ve İçecek" kategorisini devreye aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amazon Türkiye "Gıda ve İçecek" kategorisini devreye aldı

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel
Amazon Türkiye 'Gıda ve İçecek' kategorisini devreye aldı

Amazon Türkiye müşterileri bugünden itibaren konserve gıdadan alkolsüz içeceklere, atıştırmalıklardan makarna ve baklagillere kadar binlerce çeşit ürüne Amazon güvencesiyle sahip olabilecek.

Amazon Türkiye müşterileri bugünden itibaren konserve gıdadan alkolsüz içeceklere, atıştırmalıklardan makarna ve baklagillere kadar binlerce çeşit ürüne Amazon güvencesiyle sahip olabilecek.

Amazon Türkiye yaptığı açıklamayla Gıda ve İçecek kategorisinin hizmete açıldığını duyurdu.

Konserve gıda, alkolsüz içecekler, atıştırmalıklar, makarna ve baklagilleri de içeren geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapan kategori, müşterilere mutfak ihtiyaçlarına cazip fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Binlerce ürünün tüketicilerle buluştuğu kategoride Eti, Yayla, Nutella, Lipton, Ruffles, Çaykur gibi yüzlerce yerli ve yabancı markanın ürünleri yer alıyor.

Gıda ve İçecek kategorisinden alışveriş yapan Amazon.com.tr müşterileri Pepsi, Julius Meinl, Nish Coffee, Lindt, Calve ve Dr. Oetker gibi popüler markalara ait stoklarla sınırlı seçili binlerce ürüne 7-13 Nisan'da açılışa özel yüzde 60'a varan indirimlerle sahip olabilirken, Amazon Prime üyeleri de kendilerine özel fırsatlardan yararlanabiliyor.

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz"

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott konuya ilişkin, "Amazon.com.tr'yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ürün seçkimize 'Gıda ve İçecek' kategorimizi eklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Amazon Türkiye olarak müşterilere ihtiyaç duydukları ürünleri mümkün olan en hızlı ve güvenilir şekilde sunarak fayda sağlamayı amaçladıklarını belirten Marriott, "Müşterilerimizin Amazon.com.tr'den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını yaşarken tüm ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri adına halihazırda geniş olan ürün yelpazemizi daha da genişletmeye devam edeceğiz." bilgilerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Türker Ertürk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Amazon Türkiye "Gıda ve İçecek" kategorisini devreye aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:17:34. #1.15#
title