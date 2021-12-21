Amazon Türkiye'den "Yılın Son Fırsatları" kampanyası

Amazon Türkiye'nin "Yılın Son Fırsatları" kampanyası başladı.

Şirket açıklamasına göre, Amazon.com.tr müşterileri 27 Aralık'a kadar geçerli olacak fırsatlarla, ev ve yaşam ürünlerinden modaya, kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok farklı kategoride yüzde 60'a varan indirimlerden faydalanabilecek. Amazon.com.tr müşterileri aynı zamanda, farklı kategoriler altında her zevke ve bütçeye uygun hediye seçenekleri sunan "Yeni Yıl Hediye Rehberi" ile hediye alternatiflerine tek çatı altında erişebiliyor.

Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerini kullanabiliyor. Amazon.com.tr'ye ilk kez üye olanlar ilk siparişlerinde bedava kargo avantajından faydalanabiliyor. Amazon aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor. Bu şehirlerdeki Prime üyesi olmayan müşteriler 7,90 TL'ye pazar günü teslimat hizmetinden yararlanabilirken, Prime üyeleri bu seçenekten herhangi ek bir ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Yapı Kredi World kart sahipleri yıl sonuna kadar 12 aya varan vade farksız taksit seçeneğinden faydalanabiliyor. Ayrıca, Amazon'un uzatılmış iade süresi sayesinde müşteriler, satın aldıkları pek çok ürünü 31 Ocak 2022'ye kadar ücretsiz olarak iade edebiliyor.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ndeki Prime üyeleri sepet alt limiti olmaksızın aynı gün ücretsiz teslimatı kullanabilirken, İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kocaeli ve diğer 13 şehirdeki Amazon Prime üyeleri ücretsiz ertesi gün teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Diğer illerdeki Prime üyeleri ise ek bir ücret ödemeden Amazon'un hızlı kargo seçeneklerinden faydalanabiliyor. Yılın Son Fırsatları kampanyası boyunca kendilerine özel sunulan indirimlerin yanı sıra Prime üyeleri, Prime Video ile ödüllü film ve TV dizilerine sınırsız erişim ve Prime Gaming ile bütünsel bir oyun deneyimini de elde ediyor. Prime üyesi olmak ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatmak için "amazon.com.tr/prime" adresi ziyaret edilebiliyor.

Yılın Son Fırsatları kampanyasında öne çıkan indirimler arasında, moda, elektronik, bebek, kişisel bakım ve kozmetik, ev ve yaşam, gıda ve içecek, hobi ve oyuncak gibi kategorilerde sunulan çeşitli indirimler yer alıyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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