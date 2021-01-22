Amazon Türkiye'de cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50'ye varan indirim
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Amazon Türkiye'de cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50'ye varan indirim

22.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:08
Amazon Türkiye'de cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50'ye varan indirim

Amazon.com.tr cep telefonu aksesuarları kategorisinde geçerli yüzde 50'ye varan indirimlerini duyurdu.

Amazon.com.tr cep telefonu aksesuarları kategorisinde geçerli yüzde 50'ye varan indirimlerini duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak'a kadar devam edecek fırsatlarla müşteriler telefon kılıfı, şarj cihazı ve powerbank gibi binlerce seçili ürüne cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.

Amazon.com.tr Cep Telefonu Aksesuarları kategorisinde geçerli yüzde 50'ye varan indirimlerini açıkladı.

31 Ocak gün sonuna kadar devam edecek fırsatlarla Amazon.com.tr müşterileri, cep telefonu aksesuarı ihtiyaçlarını yüzde 50'ye varan indirimlerle karşılayabiliyor.

Kampanya boyunca telefon kılıfı, veri kablosu ve şarj cihazından powerbank ve ekran koruyucuya binlerce ürün cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Fırsatlar Anker, Baseus, Belkin, General Mobile, Huawei, Samsung, S-link, Spigen, ttec, Tronsmart, Ugreen ve Xiaomi gibi birçok seçkin markanın ürününü de özel indirimlerle Amazon.com.tr müşterileriyle buluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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