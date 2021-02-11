Amazon Türkiye, 2021'in ilk Satış Ortağı Toplantısı'nı dijital ortamda gerçekleştirdi

Amazon.com.tr, yılın ilk Amazon Satış Ortağı Toplantısı'nı, 350'nin üzerinde satış ortağı ve Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott'un katılımıyla dijital ortamda gerçekleştirdi.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon'un 2021 vizyonunun satış ortaklarıyla paylaşıldığı toplantıda, satış ortakları ile sürdürülebilir ve ortak büyüme fırsatları görüşüldü. Toplantıda, Amazon.com.tr'nin 2020 performansı, 2021 vizyon ve planları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, 2020'nin, asla unutamayacakları bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle mağazaların kapanması, hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve evden çalışma düzenine geçiş gibi birçok gelişmeyle karşılaştık. Bu gelişmeler, dijital değişimin hızını da arttırdı ve perakende sektörü olarak değişen müşteri ihtiyaçlarına adapte olmak için hızlı reaksiyonlar göstermek durumunda kaldık. Tüm bu zorluklara rağmen müşterilerimize yatırım yapmaya, teslimat süreçlerini iyileştirmeye ve sosyal projelere yatırımlar yapmaya devam ettik."

Yıl boyunca ürün seçkilerini genişleterek yeni kategorileri ve aralarında Amazon Prime'ın da olduğu birçok yeni hizmeti müşterilerine sunduklarını aktaran Marriott, 2020 yılında teslimat süreçlerini iyileştirerek İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de aynı gün teslimat hizmetini başlattıklarını bildirdi.

Marriott, "İçerisinde bedava ve hızlı teslimat, üyelere özel fırsatlar, ödüllü TV dizileri ve filmler ile ücretsiz oyun ve birçok farklı ayrıcalığın bulunduğu Prime hizmetini, 7,90 TL gibi bir fiyata müşterilerimizin beğenisine sunduk. 2020'de büyüdük ve bu ivmeyi 2021 yılında satış ortaklarımızın da parçası olduğu bir şekilde devam ettirme konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip