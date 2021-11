Amazon Studios'un Mass Effect dizisi yapmaya çalıştığı bildiriliyor

Deadline tarafından hazırlanan bir raporda Amazon, bilim kurgu fantezi izleyicilerini çekmek için yeni başlatılan Wheel of Time serisine ve Lord of the Rings dizisine ek olarak Electronic Arts'ın bilim kurgu oyunu Mass Effect'in dizisini çekmeye başlayacağını bildiriyor.

Amazon Studios başkanı Jennifer Salke, "Her türlü fantezi türüne yatırım yapmaya devam edeceğimizi göreceksiniz, Stüdyolarda bu kayraklarda yaratıcı ortaklarımızla yorulmadan çalışan tür odaklı bir ekibimiz var ve daha fazlasını dört gözle bekleyebilirsiniz." Dedi.

Electronic Arts ve BioWare bir dizi duyurmasa da, birkaç ipucundan fazlası elde edildi. Bu yılın başlarında, EA'nın yenilenmiş Mass Effect: Legendery Edition üçleme setinin proje direktörü oyunla ilgili bir film veya TV şovu projesinin "olup olmadığını değil, ne zaman ortaya çıktığını" söyledi

