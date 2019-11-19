Amazon reklam destekli müzik kanalını ücretsiz sunuyor

19.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:22

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, ücretli müzik yayın servisine ek olarak, Amazon Music kanalının "ücretsiz versiyonu"nu sunduğunu açıkladı.

Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, müzik kanalının yeni versiyonu reklam destekli olacak. Böylece Amazon, 2009 yılından bu yana ücretsiz müzik hizmeti sunan rakibi Spotify ile rekabette yeni bir adım atmış oldu.İki şirket de, müzik kanallarının ücretli versiyonlarını 9.99 dolar ücret ile sunuyor.

Kaynak: DHA