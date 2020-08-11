Amazon Project Zero, Türkiye dahil 7 ülkede hizmete açıldı
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Amazon Project Zero, Türkiye dahil 7 ülkede hizmete açıldı

Amazon'un pazar yerlerindeki sahte ürün satışını sıfıra indirmeyi hedefleyen Project Zero girişimi; 7 yeni ülkede daha hizmete açıldı.

Amazon Project Zero, Türkiye dahil 7 ülkede hizmete açıldı
11.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:45

Amazon'un pazar yerlerindeki sahte ürün satışını sıfıra indirmeyi hedefleyen Project Zero girişimi; 7 yeni ülkede daha hizmete açıldı.

Amazon açıklamasına göre, Amazon Project Zero girişimi; Türkiye, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dahil olduğu 7 yeni ülkede daha hizmete açıldı.

Eklenen yeni ülkelerle Amazon pazar yerlerinin bulunduğu toplamda on yedi ülkeyi kapsayan Project Zero, Amazon'un gelişmiş ve yenilikçi yapay zeka teknolojisini markaların gireceği detaylı bilgilerle harmanlayarak sahte ürün satışlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Amazon'un müşterilerine her daim orijinal ürünler sunmak adına uzun süredir yürüttüğü çalışmalar ve yatırımlar sonucu ilk kez 2019 yılında kullanıma sunulan Project Zero, aralarında Arduino, BMW, ChessCentral, LifeProof, OtterBox, Salvatore Ferragamo ve Veet'in de bulunduğu, 10 binin üzerinde global marka ve yeni girişim tarafından destekleniyor.

Sahte ürünlerin gelecekte de etkin bir şekilde önlenmesi sağlanıyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, halihazırda aktif şekilde Amazon Project Zero kullanıcısı olan markalar, yeni eklenen pazar yerlerinde hiçbir işleme gerek duymadan markalarını koruyabilecekler.

Amazon'un otomatik koruma sistemi, bir günde 5 milyarın üzerinde yeni ürünü etkin ve sürekli olarak tarıyor ve şüpheli listelemeleri belirliyor.

Gücünü Amazon'un yapay zeka sistemlerinden alan otomatik koruma sistemi, sürekli yeni bilgilerle güçlendirildiği için sahte ürünlerin listelenmesinin önüne geçerken, her gün daha sağlıklı sonuçlar elde ediliyor.

Project Zero markaları kendi yönettikleri araçlar aracılığıyla güçlendiriyor ve onlara pazaryerlerindeki sahte ürünleri daha önce eşi görülmemiş bir şekilde kaldırma imkanı tanıyor.

Sistemden kaldırılan bu ürünler, otomasyon koruma sistemleri ile paylaşılıyor ve bu sayede sahte ürünlerin gelecekte de etkin bir şekilde önlenmesi sağlanıyor.

Ürün seri numarası tanımlama, markaların kendi üretim veya paketleme süreçlerinde uyguladıkları eşsiz bir kod sayesinde kullanılabiliyor ve markaların Amazon üzerinden satılan tüm ürünlerinin teker teker taranarak orijinal olduğunun teyit edilmesine yardımcı oluyor.

Ürün seri numarası tanımlama isteğe bağlı bir hizmet olsa da Project Zero'nun bir parçası olan markalar bu sistem ile en iyi sonuçlara ulaşabiliyor.

Project Zero, Amazon'un markaların fikri mülkiyetlerini korumak için uygulamaya aldığı çeşitli araçlardan yalnızca bir tanesi.

"IP Hızlandırıcısı, girişimcileri uzman hukuk firmaları ile bir araya getiriyor"

Amazon, geçen günlerde müşterileri, satış ortaklarını ve markaları korumak, kötü aktörleri yasalar karşısında sorumlu tutmak için kurulan Amazon Sahtecilik Suç Ünitesi'ni (ACCU) duyurmuştu.

Ayrıca Amazon IP Hızlandırıcısı, firmaların fikri mülkiyetlerinin haklarını daha hızlı almasını ve Amazon üzerinde markalarını korumasını sağlıyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için geliştirilen bu program sayesinde dünyanın her yerindeki girişimciler, ABD'deki fikri mülkiyetlerini koruyabiliyorlar. IP Hızlandırıcısı, girişimcileri ticari markaların korunması konusunda ABD'deki uzman hukuk firmaları ile bir araya getiriyor. Girişimciler, Amazon aracılığıyla firmalarla daha önce anlaşılan uygun fiyatlar üzerinden hukuk danışmanlığı alabiliyorlar.

Amazon Marka Kaydı, markalara Amazon üzerinde fikri mülkiyetlerini korumanın yanı sıra müşterilerine güvenilir hizmet vermelerini sağlayan güçlü araçlar aracılığıyla yardımcı oluyor.

"Oldukça pozitif bir sonuç verdi"

Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dharmesh Mehta, "Amazon olarak tüm müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız markaları korumak adına kararlı bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Project Zero, markaları ve özellikle projenin üç kolunu da kullanacak tüm firmaları korumak adına atılmış büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Food Huggers Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Adrienne McNicholas, "Project Zero'nun farklı pazar yerlerinde uygulanacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Program, şu ana kadar markalarımızı koruma konusunda oldukça pozitif bir sonuç verdi. Amazon'un dünyanın her yerindeki markaları korumak adına kararlılığının devam ettiğini görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bünyesinde birçok global marka barındıran, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BMW'den yapılan açıklamada, "Project Zero, Amazon üzerinde markamızı koruyan pratik ve güçlü bir araç. Amazon'un markalarımızı korumak adına kullanıma soktuğu sistemleri takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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