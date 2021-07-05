Amazon Prime Video Türkiye'nin temmuz 2021 takvimi açıklandı
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Amazon Prime Video Türkiye'nin temmuz 2021 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye'nin temmuz 2021 takvimi açıklandı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Amazon Prime Video Türkiye, temmuz ayında askeri bilim-kurgu "The Tomorrow War" ve aksiyon gerilim odaklı "Jolt" filmleri ile "Making The Cut"ın (Dikiş Tutturmak) merakla beklenen ikinci sezonunu izleyicilerle buluşturuyor.

Amazon Prime Video Türkiye, temmuz ayında askeri bilim-kurgu "The Tomorrow War" ve aksiyon gerilim odaklı "Jolt" filmleri ile "Making The Cut"ın (Dikiş Tutturmak) merakla beklenen ikinci sezonunu izleyicilerle buluşturuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Video, temmuz ayında Türkiye'de yayına girecek yeni içerikleri açıkladı. Temmuz ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında başrolünü Chris Pratt, Yvonne Strahovski ve J.K. Simmons'ın üstlendiği, 2 Temmuz'da gösterime giren askeri bilim-kurgu filmi "The Tomorrow War", Moschino Kreatif Direktörü Jeremy Scott'ın Heidi Klum ve Tim Gunn'a eşlik ettiği "Dikiş Tutturmak"ın ikinci sezonu ve başrolünde Kate Beckinsale'in yer aldığı eğlenceli aksiyon-gerilim filmi "Jolt" bulunuyor.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı teslimat, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ve üyelere özel indirimler de dahil birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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