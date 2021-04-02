Amazon Prime Video Türkiye'nin Nisan 2021 takvimi açıklandı
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Amazon Prime Video Türkiye'nin Nisan 2021 takvimi açıklandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Amazon Prime Video Türkiye'nin Nisan 2021 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye, nisan ayında uzun süredir beklenen gerilim dizisi Them'in ilk sezonu ve Michael B. Jordan imzalı Tom Clancy's Without Remorse filmini izleyicilerle buluşturuyor.

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Amazon Prime Video Türkiye, nisan ayında uzun süredir beklenen gerilim dizisi Them'in ilk sezonu ve Michael B. Jordan imzalı Tom Clancy's Without Remorse filmini izleyicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Video Türkiye'de nisan ayında yayına girecek yeni film ve diziler açıklandı.

Nisan ayında Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında, başrollerinde Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith ve Luke Mitchell'ın yer aldığı macera filmi Tom Clancy's Without Remorse'un yanı sıra, 1950 Los Angeles'ında beyazların çoğunlukta olduğu bir mahalleye taşınan siyahi ailenin hikayesinin anlatıldığı gerilim dizisi Them'in birinci sezonu bulunuyor.

Nisan ayında Amazon Prime üyeleriyle buluşacak tüm yeni yapımlar, Türkçe altyazı seçeneği ile sunuluyor.

Amazon Prime Video Türkiye Nisan Ayı Takviminden Öne Çıkanlar; Little Marvin tarafından kaleme alınan yeni gerilim dizisi Them, 9 Nisan Cuma günü Amazon Prime Video Türkiye'de yayına giriyor.

Başrollerinde Deborah Ayorinde, Ashley Thomas ve Alison Pill gibi isimlerin yer aldığı 10 bölümlük Amazon Originals dizisi Them, Los Angeles'daki bir mahalleye yerleşen siyahi bir ailenin hikayesini anlatıyor.

Tom Clancy'nin 1993 tarihli romanından uyarlanan, başrolünü ve yapımcılığını Michael B. Jordan'ın üstlendiği Tom Clancy's Without Remorse filmi ise 30 Nisan'dan itibaren Amazon Prime Video Türkiye'den izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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