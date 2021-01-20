Amazon Prime üyeliği Mastercard sahiplerine ilk 2 ay hediye
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Amazon Prime üyeliği Mastercard sahiplerine ilk 2 ay hediye

20.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:52
Amazon Prime üyeliği Mastercard sahiplerine ilk 2 ay hediye

Amazon Türkiye ve Mastercard iş birliğiyle, Mastercard ve Maestro logolu banka veya kredi kartlarıyla Amazon Prime'a ilk kez üye olan kullanıcılar, ilk 2 ay boyunca hediye Amazon Prime üyeliğinden faydalanabiliyor.

Amazon Türkiye ve Mastercard iş birliğiyle, Mastercard ve Maestro logolu banka veya kredi kartlarıyla Amazon Prime'a ilk kez üye olan kullanıcılar, ilk 2 ay boyunca hediye Amazon Prime üyeliğinden faydalanabiliyor.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, 15 Mart'a kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde Mastercard ve Maestro logolu kart sahipleri, Amazon Prime'ın binlerce üründe geçerli bedava ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile Prime Gaming üyelikleri ve Prime üyelerine özel fırsatlar gibi avantajlarından 2 ay boyunca ücretsiz yararlanacak.

Kampanyaya katılan üyeler, birinci ay Amazon Prime'ın 30 gün ücretsiz deneme üyeliğinden faydalanırken, ikinci ayın ücreti Mastercard ve Maestro logolu kartlarına bankaları tarafından iade edilecek. Üçüncü aydan itibaren ise üyeler aylık 7,90 TL karşılığında Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanmaya devam edebilecek.

Kampanyadan Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, ING, QNB Finansbank Mastercard ve Maestro logolu banka ve kredi kartları ile HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıfbank Mastercard logolu kredi kartı sahipleri yararlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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